23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaştı. Siyasiler, sarı kırmızılar için sosyal medya hesaplarından peş peşe tebrik mesajları yayımladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyon Galatasaray oldu. Sarı kırmızılar 23. şampiyonluğunu deplasmanda 4-1 yendiği Ankaragücü karşılaşmasının ardından ilan etti. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

İLK MESAJ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Galatasaray'a siyasilerden peş peşe tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray SK'yı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİNDEN TEBRİK MESAJI

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray SK camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: GALATASARAY CAMİASINI TEBRİK EDİYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Şampiyon Galatasaray. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu olan Galatasaray SK camiasını tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

İMAMOĞLU: TEBRİKLER GALATASARAY

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Tebrikler #Galatasaray. 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray SK oldu. İstanbulumuzun güzide kulübünü ve milyonlarca taraftarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: "Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Galatasaray SK'yı ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

MUHARREM İNCE: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARILAR

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Süper Lig şampiyonu olan #Galatasaray'ı ve tüm Galatasaraylıları kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

DAVUTOĞLU: ŞAMPİYON GALATASARAY'I KUTLUYORUM

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kutluyorum. Bu başarıya imza atan futbolcuları, teknik ekibi, yönetimi ve cefakar taraftarları tebrik ediyorum." dedi.

BABACAN: CAN-I GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Süper Lig'imizde 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı can-ı gönülden kutluyorum. Taraftarıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, teknik ekibiyle Galatasaray camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyor, taraftarlarını ve Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum." dedi.

BİNALİ YILDIRIM: CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu olan Galatasaray SK'yı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023