Belçika, 2026 Dünya Kupası'na 15. kez katılıyor

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Belçika, bu turnuvada 15. kez boy gösterecek.

G Grubu'nda Mısır, İran ve Yeni Zelanda'yla mücadele edecek Belçika'nın kupaya katılma mücadelesi, Dünya Kupası geçmişi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Fransız çalıştırıcı Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Galler, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn'la aynı grupta mücadele etti.

8 maç sonunda 5 galibiyet ve 3 beraberlikle 18 puan toplayan Belçika, grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı.

Belçika'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1

Belçika-Galler: 4-3

Lihteştayn-Belçika: 0-6

Belçika-Kazakistan: 6-0

Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0

Galler-Belçika: 2-4

Kazakistan-Belçika: 1-1

Belçika-Lihteştayn: 7-0

Takım O G B M A Y Av. Puan Belçika 8 5 3 0 29 7 22 18 Galler 8 5 1 2 21 11 10 16 Kuzey Makedonya 8 3 4 1 13 10 3 13 Kazakistan 8 2 2 4 9 13 -4 8 Lihteştayn 8 0 0 8 0 31 -31 0

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın büyük liglerinde top koşturuyor.

Belçika'nın en önemli isimlerinden birisi olarak Napoli forması giyen orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne öne çıkıyor. Manchester City'de oynayan Jeremy Doku da takımın en önemli isimlerinden.

Bu futbolcuların yanı sıra Zeno Debast, Amadou Onana, Youri Tielemans, Alexis Saelemaekers, Charles de Ketelaere ve Lois Openda gibi futbolcular da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yıldız oyuncuları arasında.

Dünya Kupası geçmişi

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.

1930 ile 1070 yılları arasında organizasyonda 5 kez boy gösteren Belçika, ilk turdan öteye geçemedi. 1982'de 2. tura yükselmeyi başaran Belçika, Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nda ise yarı final oynadı. Yarı finalde Maradona'lı Arjantin'e yenilen Belçika, üçüncülük mücadelesinde ise Fransa'ya kaybetti.

Belçika'nın Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi 2018'de yaşadığı üçüncülük. 2018'de turnuvanın favorileri arasında gösterilen Belçika, çeyrek finalde Brezilya'yı 2-1 yenerken, yarı finalde şampiyon Fransa'ya 1-0 kaybetti. Belçika, üçüncülük mücadelesinde ise İngiltere'yi 2-0 mağlup etti.

Katar 2022'de organizasyonun favorileri arasında yer alan Belçika; Fas, Hırvatistan ve Kanada'nın bulunduğu grupta 4 puanla 3. olarak hayal kırıklığı yaşattı.

Belçika, Dünya kupalarında 51 maç yaptı. Bu maçlardan 21'ini kazandı, 20'sinden mağlubiyetle ayrıldı, 10 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 69 gol attı, kalesinde ise 74 gol gördü.

Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

2018- Üçüncü

2022 - İlk tur

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)

Defans: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lizbon), ?Maxim de Cuyper (Brighton), Koni de Winter (Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), ?Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Orta saha: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Forvet: Charles de ?Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Maç takvimi

Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran Pazartesi:

22.00 Belçika-Mısır (Seattle Stadı-Seattle)

21 Haziran Pazar:

22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

27 Haziran Cumartesi:

06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)