Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. Hafta Heyecanı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlandı. D Grubu'nda İzlanda, Fransa ile 2-2 berabere kalırken, A Grubu'nda Almanya, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Elemelerdeki diğer sonuçlar arasında Slovakya-Lüksemburg (2-0), Slovenya-İsviçre (0-0), İsveç-Kosova (0-1), Ukrayna-Azerbaycan (2-1), Galler-Belçika (2-4) ve Kuzey Makedonya-Kazakistan (1-1) mücadeleleri yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla devam etti.

Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.

D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Slovakya- Lüksemburg : 2-0

Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1

B Grubu:

Slovenya- İsviçre : 0-0

İsveç- Kosova : 0-1

D Grubu:

Ukrayna- Azerbaycan : 2-1

İzlanda-Fransa: 2-2

J Grubu:

Galler- Belçika : 2-4

Kuzey Makedonya- Kazakistan : 1-1

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan gönderilen Jelert için karar 3 maçta verildi

Galatasaray'dan gönderilen yıldız, 3 maçta herkesi çıldırttı
7 dakikada 3 gol! İzlanda-Fransa maçı nefesleri kesti

7 dakikada 3 gol! Nefes kesen maçta Fransa kazanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.