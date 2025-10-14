2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. Hafta Heyecanı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta maçları tamamlandı. D Grubu'nda İzlanda, Fransa ile 2-2 berabere kalırken, A Grubu'nda Almanya, Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Elemelerdeki diğer sonuçlar arasında Slovakya-Lüksemburg (2-0), Slovenya-İsviçre (0-0), İsveç-Kosova (0-1), Ukrayna-Azerbaycan (2-1), Galler-Belçika (2-4) ve Kuzey Makedonya-Kazakistan (1-1) mücadeleleri yer aldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla devam etti.
Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.
D Grubu'nda İzlanda sahasında ağırladığı Fransa ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 39. dakikada Victor Palsson ve 70. dakikada Kristian Nökkvi Hlynsson atarken, grup lideri Fransa'nın gollerini 63. dakikada Christopher Nkunku ve 68. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.
A Grubu'nda ise Almanya, deplasmanda karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 31. dakikada Nick Woltemade'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Slovakya- Lüksemburg : 2-0
Kuzey İrlanda-Almanya: 0-1
B Grubu:
Slovenya- İsviçre : 0-0
İsveç- Kosova : 0-1
D Grubu:
Ukrayna- Azerbaycan : 2-1
İzlanda-Fransa: 2-2
J Grubu:
Galler- Belçika : 2-4
Kuzey Makedonya- Kazakistan : 1-1