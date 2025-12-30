Haberler

DOSYA HABER - 2025'e Liverpool'un transferleri damga vurdu

2025 yılı futbol transfer döneminde Liverpool, büyük transferlerle dikkat çekerken, Galatasaray'nın Victor Osimhen transferi Türk futbol tarihine geçti. Arsenal ve Manchester United da önemli harcamalar yaptı.

AA'nın Türk sporunda 2025 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, futbolda ön plana çıkan transfer gelişmeleri ele alındı.

Alexander Isak, Florian Wirtz ve Hugo Ekitike'yi kadrosuna katan İngiltere ekibi Liverpool, 2025'in en fazla ses getiren transferlerini yaptı.

Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı Victor Osimhen'in imzası ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İngiltere temsilcileri Arsenal ve Manchester United da 2025'te büyük harcama yapan takımlar arasında yer aldı.

Liverpool 500 milyon avroya yakın bonservis ödedi

Transfermarkt verilerine göre özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle dikkati çeken Liverpool'un kasasından 482,9 milyon avro bonservis bedeli çıktı.

"Kırmızılar", Newcastle United'dan İsveçli santrfor Isak'ı 145, Bayer Leverkusen'den Alman hücumcu orta saha oyuncusu Wirtz'i 125 ve Eintracht Frankfurt'tan Fransız forvet Ekitike'yi 95 milyon avroya transfer etti.

Isak, aynı zamanda 2025 yılının en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Bournemouth'tan Macar Milos Kerkez (46,9 milyon avro), Bayer Leverkusen'den Hollandalı Jeremie Frimpong (40 milyon avro) ve Parma'dan İtalyan Giovanni Leoni (31 milyon avro), Liverpool'un renklerine bağladığı diğer isimler oldu.

Galatasaray'dan Osimhen transferi

Galatasaray, yaz transfer döneminde Nijeryalı Victor Osimhen'i transfer ederek Türk futbolunun bonservis rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılılar, öncelikle bir sezonluğuna Napoli'den kiraladığı Osimhen'i 75 milyon avro ödeyerek bonservisiyle kadrosuna kattı.

Forvet hattını Osimhen ile güçlendiren Galatasaray, yüksek bonservisli Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır transferleriyle de gündeme geldi.

Arsenal ve Manchester United kesenin ağzını açtı

Arsenal ve Manchester United, 2025'te en fazla transfer harcaması yapan kulüplerden oldu.

Yaz transfer döneminde 293,5 milyon avro harcayan Arsenal, Martin Zubimendi, Eberechi Eze, Viktor Gyökeres, Noni Madueke, Cristhian Mosquera ve Christian Norgaard gibi oyuncuları renklerine bağladı.

Manchester United ise Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha ve Senne Lammens gibi transferler için 250 milyon avro harcadı.

Futbol dünyasında 2025'te en fazla bonservis bedeli ödenen 10 futbolcu şöyle:

FutbolcuEski takımıYeni takımıBonservis (milyon avro)
1Alexander IsakNewcastle UnitedLiverpool145
2Florian WirtzBayer LeverkusenLiverpool125
3Hugo EkitikeEintracht FrankfurtLiverpool95
4Benjamin SeskoLeipzigManchester United76,5
5Victor OsimhenNapoliGalatasaray75
6Nick WoltemadeStuttgartNewcastle United75
7Bryan MbeumoBrentfordManchester United75
8Matheus CunhaWolverhamptonManchester United74,2
9Martin ZubimendiReal SociedadArsenal70
10Luis DiazLiverpoolBayern Münih70

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
