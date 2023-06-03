2023 Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası Kızılcahamam'da başladı

2023 Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası, orman etabı ile 22 araçta 44 sporcunun katılımı ile başkentte başladı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyon (TOSFED) ve Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ANDOFF) tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üçüncü kez düzenlenecek yarışlar başladı.

2023 Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası, orman etabı ile 22 araçta 44 sporcunun katılımı ile başkentte başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyon (TOSFED) ve Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ANDOFF) tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde üçüncü kez düzenlenecek yarışlar başladı. 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası sezonun ilk yarışında 22 araçta 44 sporcu mücadele edecek.

Kızılcahamam Off-Road Park'ta başlayan organizasyon, 2 Haziran Cuma günü teknik kontrol ve antrenmanlarını tamamlayan sporculara, 3 Haziran Cumartesi günü de orman etabı için Kızılcahamam Belediyesi önünde protokol üyeleri tarafından araçlara start verildi. 4 Haziran Pazar günü ise seyirci etabı ile yarış tamamlanacak olan yarışlar, Off-Road Park'ta gerçekleşecek ödül töreni Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. - ANKARA