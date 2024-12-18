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2023 Türkiye Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu

2023 Türkiye Fair Play Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri, Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. TMOK Başkanı Uğur Erdener, fair play kavramının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) düzenlediği 2023 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerine verildi.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde düzenlenen ödül törenine TMOK Başkanı Uğur Erdener, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, ödül almaya hak kazananlar ve davetliler katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan TMOK Başkanı Erdener, "Fair Play; iyi, doğru ve güzel insan olmak gibi değerleri içeren bir kavram. Komisyonumuz tüm Türkiye'yi dolaşıp üniversiteleri ziyaret etti ve fair play bayrağını dalgalandırdı. Bu tören, bu çalışmaların sonucu. Fair play kavramına katkı yapan belki hiç bilinmeyen uzak köşelerde kalan insanları dahi toplumun önüne çıkaran güzel bir çalışma." diye konuştu.

Fair play ödülü kazanan bazı isimlerin hatırasını paylaşan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, "Burada iyi insanlara, güzel işler yapanlara ödül vermeye geldik. Bu çatının altındaki en güzel toplantılardan biri. Fair play kişinin o anda vicdanının sesini duyması demektir. Fair play örnektir. İnsan fair play hikayelerini okudukça kendine çeki düzen vermeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Fair play şeref bayrağını kazanan Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman, "Fenerbahçe olarak böyle yüce bir ödülü almaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu anlamlı ödül 9 branşı temsil eden Fenerbahçe'nin köklü tarihinde sporun sadece bir rekabet alanı olmadığını, dostluk, sevgi, saygı ve adalet zemini üstünde yükselen anlayışın sonucudur. Fenerbahçe olarak sahada, salonda, parkede fair play ruhunu ilke olarak benimseyen sporcularımızla gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansına ödül

Anadolu Ajansı (AA) Kıdemli Muhabiri Erkan Tiryaki, 'Tanıtım dalı şeref diploması' ödülünün sahibi oldu.

Tiryaki, olimpik ve paralimpik branşların basında haber olarak yer alması ve gelişmesine katkı verdiği için ödüle layık görüldü.

Kariyer Dalı

Büyük Ödül: Orhan Ayhan ( Spor spikeri)

Şeref Diploması Ödülü: Aram Kuran ( Spor yazarı), Ufuk Timer (Elektrik mühendisi)

Kutlama mektubu: Saadet Altay (Basın Müzesi Müdürü), İstanbul Defnespor Kulübü, Ayhan Akbay (Beden eğitimi öğretmeni)

Tanıtım Dalı

Büyük Ödül: 5. Set Programı (Sports TV)

Şeref Diploması Ödülü: Erkan Tiryaki (Anadolu Ajansı Spor Muhabiri), Demirören Haber Ajansı

Kutlama Mektubu: Yılmaz Simav (Eski Balıkesir Belediyesi Başkan Yardımcısı), Mikail Tel (Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Çağın Altuğ (Beden Eğitim Öğretmeni)

Davranış Dalı:

Büyük Ödül: Özgür Gümüşlü (Artistik Cimnastik Kadınlar Milli Takım Antrenörü)

Şeref Diploması Ödülü: Mehmet Kerem Kartal (İELEV Özel 25. Yıl İlkokulu öğrencisi), Murat Turan (Vefaspor futbolcusu)

Kutlama Mektubu: Simon Deli (İstanbulspor'un eski futbolcusu), Mahmut Bulut (Beden eğitimi öğretmeni), Müge Naoko Gönül (Dağcı)

Toplumsal Fair Play Ödülü: Aydınlık Nesiller Derneği

Şeref Bayrağı: Fenerbahçe Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ENKA

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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