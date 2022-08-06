2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri: Azerbaycan: 0 Türkiye: 3
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Salon: A.Y.S.Spor Salonu (Bakü)
Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)
Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Allahverdiyev (L) (Hasanlı, Süleymanov, Aghazade)
Türkiye : Bedirhan, Arda, Mirza, Doğukan, Metin, Yasin, Volkan (L) (Berkay (L), Burak)
Setler: 11-25, 20-25, 16-20
Süre: 68 dakika (23 22 23) - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor