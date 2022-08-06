2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri: Azerbaycan: 0 Türkiye: 3 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda deplasmanda Azerbaycan'ı 25-11, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Salon: A.Y.S.Spor Salonu (Bakü) Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya) Azerbaycan: Gurskii, Vasilenko, Baranov, Melnikov, Bayramov, Mammadov, Allahverdiyev (L) (Hasanlı, Süleymanov, Aghazade) Türkiye : Bedirhan, Arda, Mirza, Doğukan, Metin, Yasin, Volkan (L) (Berkay (L), Burak) Setler: 11-25, 20-25, 16-20 Süre: 68 dakika (23 22 23) - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Azerbaycan voleybol Türkiye Spor Haberler

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