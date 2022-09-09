2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C ve D Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Grup aşamasındaki 5. ve son maçların ardından C Grubu'nda Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna ve İtalya, D Grubu'nda ise Sırbistan, Finlandiya, Polonya ve Çekya son 16 turu biletini aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı son 16 turunda Yunanistan-Çekya, Finlandiya-Hırvatistan, Ukrayna-Polonya ve Sırbistan-İtalya eşleşmeleri oluştu. Alınan sonuçlar şöyle: C Grubu: Hırvatistan-Ukrayna: 90-85 Estonya-Yunanistan: 69-90 Büyük Britanya-İtalya: 56-90 D Grubu: Finlandiya-Hollanda: 88-67 Çekya-İsrail: 88-77 Sırbistan-Polonya: 96-69 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Hırvatistan Yunanistan Ukrayna Spor Haberler

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