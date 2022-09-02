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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası C ve D Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası C ve D Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

İtalya'nın Milano şehrinde oynanan C Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Ukrayna, Yunanistan ve İtalya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda ise İsrail, Polonya ve Sırbistan, ilk maçlarından galip ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

İsrail-Finlandiya: 89-87

Ukrayna-Büyük Britanya: 90-61

Hırvatistan-Yunanistan: 85-89

Polonya-Çekya: 99-84

İtalya-Estonya: 83-62

Sırbistan-Hollanda: 100-76

İkinci maçlar

A, B, C ve D gruplarındaki ikinci maçların tamamı, yarın oynanacak.

Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

14.30 Karadağ-Belçika

15.00 Finlandiya-Polonya

15.15 Büyük Britanya-Hırvatistan

15.30 Almanya-Bosna Hersek

17.15 Bulgaristan-Türkiye

18.00 Estonya-Ukrayna

18.30 Çekya-Sırbistan

18.45 Litvanya-Fransa

20.00 Gürcistan-İspanya

21.30 Macaristan-Slovenya

22.00 Yunanistan-İtalya

22.00 Hollanda-İsrail

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Yunanistan Ukrayna İtalya Spor Haberler

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