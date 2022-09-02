2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası C ve D Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası C ve D Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.
İtalya'nın Milano şehrinde oynanan C Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Ukrayna, Yunanistan ve İtalya, turnuvaya galibiyetle başladı.
Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda ise İsrail, Polonya ve Sırbistan, ilk maçlarından galip ayrıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
İsrail-Finlandiya: 89-87
Ukrayna-Büyük Britanya: 90-61
Hırvatistan-Yunanistan: 85-89
Polonya-Çekya: 99-84
İtalya-Estonya: 83-62
Sırbistan-Hollanda: 100-76
İkinci maçlar
A, B, C ve D gruplarındaki ikinci maçların tamamı, yarın oynanacak.
Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:
14.30 Karadağ-Belçika
15.00 Finlandiya-Polonya
15.15 Büyük Britanya-Hırvatistan
15.30 Almanya-Bosna Hersek
17.15 Bulgaristan-Türkiye
18.00 Estonya-Ukrayna
18.30 Çekya-Sırbistan
18.45 Litvanya-Fransa
20.00 Gürcistan-İspanya
21.30 Macaristan-Slovenya
22.00 Yunanistan-İtalya
22.00 Hollanda-İsrail