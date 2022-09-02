2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası C ve D Grubu'nda ilk maçlar sona erdi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası C ve D Grubu'nda ilk maçlar sona erdi. İtalya'nın Milano şehrinde oynanan C Grubu'ndaki ilk karşılaşmalar sonucunda Ukrayna, Yunanistan ve İtalya, turnuvaya galibiyetle başladı. Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliği yaptığı D Grubu'nda ise İsrail, Polonya ve Sırbistan, ilk maçlarından galip ayrıldı. Alınan sonuçlar şöyle: İsrail-Finlandiya: 89-87 Ukrayna-Büyük Britanya: 90-61 Hırvatistan-Yunanistan: 85-89 Polonya-Çekya: 99-84 İtalya-Estonya: 83-62 Sırbistan-Hollanda: 100-76 İkinci maçlar A, B, C ve D gruplarındaki ikinci maçların tamamı, yarın oynanacak. Karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle: 14.30 Karadağ-Belçika 15.00 Finlandiya-Polonya 15.15 Büyük Britanya-Hırvatistan 15.30 Almanya-Bosna Hersek 17.15 Bulgaristan-Türkiye 18.00 Estonya-Ukrayna 18.30 Çekya-Sırbistan 18.45 Litvanya-Fransa 20.00 Gürcistan-İspanya 21.30 Macaristan-Slovenya 22.00 Yunanistan-İtalya 22.00 Hollanda-İsrail Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Yunanistan Ukrayna İtalya Spor Haberler

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