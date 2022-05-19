19 Mayıs Yarı Maratonu başladı - Haberler

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 19 Mayıs Yarı Maratonu'nun startı verildi.

19 Mayıs Yarı Maratonu Fuar Caddesi'nden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın tabancayı ateşlemesiyle başladı. Maratona 200'e yakın sporcu katıldı. Yarışın başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bugünkü etkinliğimize güzel bir müsabaka ile başladık, 200 koşucumuz şuanda başladılar. Tabanca atışımızı yaptık. İnşallah sonuçlarına da birazdan hep birlikte bakacağız. Arkadaşlarımız parkuru tamamlayıp gelecekler. Bugün çok güzel başladık. Yağmur var ancak coşku içerisinde kutluyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise yağmurlu ve bereketli bir havada coşku ile maraton startının verildiğini ifade ederek, "200 civarında koşucu, yurt dışından da koşucularımız var. Ödül törenini de bugün gerçekleştireceğiz. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

20 kilometrelik yarışın ardından dereceye girecek atletlere ödülleri verilecek.

(Erdi Demür - Furkan Abrek Ünal - Selim Kuşçu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor