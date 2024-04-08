17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Bursa'da Tamamlandı

Bursa'da düzenlenen 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Gürsu Sporcu Fabrikası Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, kulüp sıralamasında birinciliği Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü elde etti. Eskişehir DSİ Bentspor Kulübü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Organizasyonda tek erkeklerde Mehmet Can Töremiş, tek kadınlarda Aleyna Korkut şampiyonluğa ulaştı.

Çift erkeklerde Gökay Göl ile Mehmet Can Töremiş, çift kadınlarda Nisa Nur Çimen ile Aleyna Korkut, karışık çiftler kategorisinde ise Gökay Göl ile Nisa Nur Çimen şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakaların ardından dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.