17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Ankara'da Yapılacak

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, Ankara'da ikinci klasman maçları olarak düzenlenecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonada milli takım, A Grubu'nda Avusturya, Büyük Britanya, İtalya ve Letonya ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Bulgaristan, Finlandiya, Kosova, Polonya ve Slovakya yer alacak. Şampiyonada ikinci klasmanın diğer merkezi ise Azerbaycan olacak.

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ikinci klasman maçları, 5-13 Ağustos tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek şampiyona, THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Milli takım, A Grubu'nda Avusturya, Büyük Britanya, İtalya ve Letonya ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise Bulgaristan, Finlandiya, Kosova, Polonya ve Slovakya mücadele edecek.

Açılış günü Musa Göçmen Senfoni Orkestrası saat 20.00'de THF Spor Kompleksi'nde konser verecek.

Şampiyonada ikinci klasmanın bir diğer merkezi ise Azerbaycan olacak. Aynı tarihlerde başkent Bakü'de 10 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

İki merkezde şampiyon olan ülkeler, 2 yıl sonra düzenlenecek 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na birinci klasmandan katılma hakkı elde edecek ve kazanan ülkelerin 17 yaş altı takımı da aynı şekilde 2 sene sonra düzenlenecek olan şampiyonaya birinci klasmandan katılmaya hak kazanacak.