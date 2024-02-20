14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Aydın'da Hazırlık Kampına Çıkıyor

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 26 Şubat-6 Mart tarihlerinde Aydın'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Volkan Arslan'ın yaptığı ay-yıldızlılar, 26 Şubat Pazartesi günü saat 17.00'de Aydın Kuşadası Charisma de Luxe Hotel'de toplanacak.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Eren Topaloğlu (Altınordu), Yiğit Baynazoğlu (EMS Yapı Sivasspor), Yağız Ekrem Çaçan (Galatasaray), Burak Efe Adıgüzel (Manisa FK)

Defans: Batın Efe Ürey (Altınordu), Haşim Zengin (Çaykur Rizespor), Talha Efe Koç (EMS Yapı Sivasspor), Ahmet Akif İnci (Esenler Erokspor), Tuğrul Selçuk Kapucu, Rıdvan Harman (Fenerbahçe), Yağız Kaan Bilgili (Galatasaray), Rasih Ege Candan (Göztepe), Oğuzhan Yurtdaş, Efe İncesu, Eymen Baydar (Manisa FK), Aras Çelik (Mondihome Kayserispor), Kuzey Ersoy (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Serdar Rüzgar Kahraman (Altınordu), Yağız Karabulut, Yiğit Kabaktaş (Beşiktaş), Abdulsamet Yıldırım (Eyüpspor), Eyüp Çetinkaya (Fenerbahçe), Kartal Yiğithan Yılmaz (Galatasaray), Ahmet Tuna Civelek, Ömer Taşdemir (Gençlerbirliği), Emirhan Karakaya, Poyraz Efe Koca (RAMS Başakşehir), Öztürk Mustafa Nohut, Ahmet Yüksel Aydin (Trabzonspor), Sefer Tuna Çakar, Emir Alim Yılmaz (Ümraniyespor), Yusuf Koloğlu (Yılport Samsunspor)

Forvet: Dursun Arda Aksoylu (Gençlerbirliği), Arda Karaömer (İnegölspor), Muhammed Fatih Önkol (Ümraniyespor), Beytullah Gezer (Yukatel Adana Demirspor).