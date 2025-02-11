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10 yaş altı futbol maçında skandal görüntüler: Veliler sahaya dalıp birbirine girdi

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İngiltere'nin Kent bölgesinde düzenlenen 10 yaş altı futbol maçında çocuklar arasındaki basit bir tartışmanın ardından velilerin sahaya dalması ve kavga etmesi, maçın yarıda kalmasına neden oldu. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı. Spor psikoloğu Dr. Sarah Thompson, çocuk sporunda şiddetin normalleşmesinin tehlikeli olduğunu belirtti. Kent Futbol Federasyonu konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Kent bölgesinde düzenlenen 10 yaş altı futbol maçında yaşanan veli kavgası, sosyal medyada büyük tepki topladı. Çocuklar arasındaki basit bir tartışmanın ardından velilerin sahaya dalmasıyla başlayan olaylar, maçın yarıda kalmasına neden oldu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, yeşil formayı giyen bir çocuğun yere düşmesiyle başladı. Rakip takımdan kırmızı formalı bir çocuğun müdahalesi üzerine iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlik, velilerin sahaya girmesiyle kontrolden çıktı.

Maçı izleyen bir veli, "Çocuklar korku içinde kenara kaçarken, yetişkinler sahada birbirine girdi. Krem yelekli bir adam, siyah eşofmanlı başka bir veliye saldırmaya çalışırken yerdeki çocuğu bile ezdi. Bir anne hemen çocuğu yerden kaldırdı" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan görüntüler büyük tepki topladı. Kullanıcılar, çocuk maçlarında yaşanan şiddet olaylarının artmasına dikkat çekerken, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Spor psikoloğu Dr. Sarah Thompson, "Çocuk sporunda şiddetin normalleşmesi çok tehlikeli. Veliler, çocuklarına örnek olduklarını unutmamalı. Bu tür olaylar çocukların spordan soğumasına ve psikolojik travma yaşamasına neden olabilir" açıklamasında bulundu.

Kent Futbol Federasyonu konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Federasyon sözcüsü, "Olaya karışan kişiler tespit edilecek ve gerekli yaptırımlar uygulanacak. Çocuk futbolunda şiddete asla tolerans göstermeyeceğiz" dedi.

Bu olay, son dönemde çocuk maçlarında yaşanan şiddet vakalarının son örneği oldu. Geçtiğimiz ay da Birmingham'da benzer bir olayda veliler arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sonlandırılmıştı.

10 yaş altı futbol maçında skandal görüntüler: Veliler sahaya dalıp birbirine girdi

10 yaş altı futbol maçında skandal görüntüler: Veliler sahaya dalıp birbirine girdi

10 yaş altı futbol maçında skandal görüntüler: Veliler sahaya dalıp birbirine girdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

British Hayvan topluluğu. Normaldir

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