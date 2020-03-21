SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyorİbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü'nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

SPOR Yusuf Yazıcı Antalya'da form tutuyor

İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)

A Milli Takım ve Fransız Lille Kulübü'nün yıldızı Yusuf Yazıcı, geçirdiği sağ diz ön çapraz bağ operasyonundan sonra form tutmaya başladı.

Fransa Ligi'nin 19'uncu haftasında Lille'in Monaco ile oynadığı maçta sakatlanan ve 28 Aralık 2019'da Roma'da başarılı bir operasyon geçiren Yazıcı, Antalya'da form tutuyor. Bireysel antrenmanlarını sürdüren milli futbolcu, doktorların onay vermesi durumunda Mayıs ayında takımıyla birlikte çalışmalara da başlayacak.

Antalya'da fizyoterapist eşliğinde fiziksel çalışmalar yapan milli yıldız, topla yaptığı idmanlarla da performansını yükseltiyor.

Kaynak: DHA