Spor yazarları, Antalyaspor maçında yeniden sakatlanan Falcao'yu sert bir dille eleştirdi

Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı Süper Lig 16. hafta maçının ikinci yarısının başında oyuna dahil olan ancak sakatlanarak 74. dakikada oyundan çıkan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra spor yazarlarının da tepkisiyle karşılaştı.

Usta kalemler, bir türlü sakatlıktan yakasını kurtaramayan 34 yaşındaki golcüyü sert sözlerle eleştirdi.

İşte yazarların yaptığı yorumlar;

ERMAN TOROĞLU: FALCAO ARTIK DALGA GEÇİYOR

Galatasaray'da genç çocuk var santrfor. Falcao var, o da bitti. Diagne nerede? Oğulcan henüz Galatasaray santrforu değil. Diagne burada olsa farklı olur. Falcao'nun ne halt olacağı belli değil. Artık dalga geçiyor. Verilen para gitti, murdar oldu. Demek ki bu adam sakat geldi. Demek ki bu adama sağlık raporu gerekli şekilde gelmemiş. Ben bu işlere şüpheyle bakıyorum. Nasıl transferler bunlar.

Taylan fiziğe dayalı top oynayan oyuncu, tekniği Feghouli kadar yok henüz, iyi meziyetleri var. Oğulcan ileride sıkıştı, çok dar alan. Dar alanda değişik oyuncular lazım, daha Oğulcan onu çözecek kapasitede değil. Falcao mesela bu maçta lazım, bu maçta iş yapabilecek adam.

TUGAY KERİMOĞLU: SORGULAMAK LAZIM

Falcao santrfor olarak oynadığında size kendini hissettiriyor ama bugün geldiğinde sadece Oğulcan varsa ileride, sorgulamak da gerekiyor. Bir vücudun sahip olduğu güce ne kadar sahipsen, kendi doktorun olursun. Hazır olmazsan, söylersin, yoksa bu ortaya çıkar. Bunu teknik direktör söyleyemez, senin doktora söylemen lazım.

ALİ GÜLTİKEN: KASAYI DA SABRI DA TÜKETİYOR

Falcao, hem Galatasaray'ın kasasını hem de taraftarın sabrını tüketiyor. Bir oyuncu var, tarihinizdeki en büyük bedellerden birini ödüyorsunuz. Kulüp, büyük bir fedakarlık yapmış. Taraftar da gelmesi için büyük bir baskı yaratmış. Bütün camia bu transferin arkasında durmuş. 1.5 senedir hep bir mazeret.

Geçmiş kalitesine bir şey söyleyemezsiniz ama bugün konuştuğumuz süreç Galatasaray, Galatasaray'da yaşadıkları. Galatasaray, Falcao'dan nasıl kurtulacak, devre arasında bir çözüm üretebilecek mi? Merak ediyoruz. Üretmeli, inşallah üretir.

TÜMER METİN: MAZİSİNE KALKIP ÖNÜMÜZÜ İLİKLERİZ AMA...

Falcao, bu akşam herkes tarafından en çok konuşulacak oyunculardan biri. Gerekçesini doğru tespit etmek lazım. Falcao'nun geçmişine, yaptıklarına, mazisine kalkalım önümüzü ilikleyelim. Dünyanın sayılı golcülerinde biriydi ama sen 2, 2.5 aydan sakatsın.

Takımlar çok zor süreçlerden geçiyor. Herkes can havlinde. Tabiri caizse her şey kılı kılına yetişiyor. Ucu ucuna her şey. 2.5 aydır sakatken zor bir deplasmanda, takım çok iyi bir ritim yakalamışken 2-3 dakika hoca attı içeri. Bu hafta kapalı bir defans var önünde. Senin transfer amacın buydu. "İçeride kapalı defanslara karşı Falcao şapkadan tavşanı çıkarır, 1 top gelir tıklar, 1 top gelir içeri atar.

Oyuna girdikten kısa bir süre sonra adalem diyorsan taraftar, yorumcu başka türlü konuşur. Ben girmem kontrata, çok yüksek maliyeti olduğunu biliyorum. Adam bunu istiyorum demiş, siz de vermişsiniz. Bu sizle oyuncu arasındaki bir iş. Ben oraya girmem. İşini yapmak, beklentiye karşılık vermek... "Falcao nasıl?" diyorum, "Çok iyi profesyonel" diyorlar. Arkadaşım, çok iyi profesyonel adam 1.5 senenin 30 haftasını sakat geçirmez.

AHMET ÇAKAR: AYAĞI KOPSA UZARDI

Diğer tartışma konusu da Falcao... Çok yazık. Ayağı kopmuş olsaydı uzardı. Takımının ona en çok ihtiyacı olan maçta 28 dakikada "Sakatlandım" deyip çıkıyor. Üstelik kazandığı ciddi bir servet var. Galatasaray şampiyonluğu kovalamak istiyorsa mutlaka çok iyi bir santrfor almak zorunda.

ŞANSAL BÜYÜKA: FALCAO'NUN KAFASINA BAKTIRIN

Galatasaray yönetiminin yerinde olsam, Falcao'nun sadece kasını, adalesini değil, kafasını da kontrol ettiririm. "Galatasaray galibiyeti hak etmedi" diyenler olabilir ama buna pek katılmam. Çünkü Antalyaspor bir puanı bile hak etmedi. Rakip bir eksik oynuyor, halen kendi yarı alanlarında top çevirdiler. Kabul edelim ki bu maçta futbolun adaleti sahada değildi. Galatasaray'a ne kadar kötü gözle bakarsanız bakın, şu haliyle Antalyaspor'dan en az 10 gömlek daha iyiydi. G.Saray ağır hasar verdi, puan kaybetti, üç oyuncusunu kaybetti. En önemlisi Allah en kısa sürede sağlığını versin Omar'ı kaybetti. Puanı bugün kaybedersin, yarın telafi edersin, önemli olan Baba Omar'ın önce düzelmesi, sonra formasını giymesi… Dualarımız Omar'la.