Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Ayşim Erginay, Ali SarıkuzuKarayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, Calderon, Ceren Baysal, Havlickova,...
CEYHAN, ADANA (AA) - Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Ali Sarıkuzu
Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz )
Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, Calderon, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun (Özlem Güven, İdil Naz Kanbur, Şeyma Dilan Öztürk, Çağla Salih, Irmak Gökçen)
Setler: 25-19, 22-25, 26-24, 19-25, 15-12
Süre: 145 dakika (26, 31, 34, 31, 23)
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2. hafta maçında Karayolları, sahasında konuk ettiği Bolu Belediyespor 3-2 yendi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri