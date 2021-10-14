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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunda Türk gücü

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunda Türk gücü

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hassan Sayyıdan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun (IBSA) yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerinin önemine vurgu yaparak, "Bugünden sonra uluslararası turnuvaların en az bir ikisi her yıl Türkiye'de yapılacak.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hassan Sayyıdan, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunun (IBSA) yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerinin önemine vurgu yaparak, "Bugünden sonra uluslararası turnuvaların en az bir ikisi her yıl Türkiye'de yapılacak." dedi.

Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı'nın şampiyonluğunun büyük ses getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kızlarımızın başarısından sonra masada da güçlü olmalıydık. Uluslararası alanda dünyada görme engelliler sporuna yön verecek konuma geldik. Artık karar verici pozisyondayız. IBSA'da üst çatıda Türkiye olarak iki arkadaşla temsil ediliyoruz. Oylamalarda elimiz güçlü olacak. Bugünden sonra uluslararası turnuvaların en az bir ikisi her yıl Türkiye'de yapılacak."

IBSA'nın ilk yönetim kurulu toplantısının da 10-13 Kasım'da Samsun'da yapılacağını aktaran Sayyıdan, "Samsun'da aynı zamanda Golbol Avrupa Şampiyonası olacak. Burada hem Türkiye'yi tanıtacağız hem de golbolda aldığımız mesafeyi bir kez daha görecekler. Biz görme engelliler sporuna 20 yıl önce başladık ama bu sürede bizden önce başlayan ülkeleri geride bıraktık." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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