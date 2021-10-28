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Tufanbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Spor
Tufanbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi

Tufanbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası yapıldı.

Tufanbeyli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla satranç turnuvası yapıldı.

Kaymakamlık koordinatörlüğünde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuva, kura çekimiyle başladı.

Kaymakam Abdullah Sarı, sporcularla sohbet edip, başarı diledi.

11 ortaokuldan katılan 51 öğrencinin katıldığı turnuvada dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve satranç takımı hediye edilecek.

Tufanbeyli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası düzenlendi

AA / Mustafa Yılmaz - Spor Haberleri
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