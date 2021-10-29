Spor federasyonları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Spor federasyonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun "Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun" başlığıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının dünyada emsali olmayan bir mücadele sonunda kurduğu, temeli Türk kahramanlığına dayanan Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümüne erişmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Atamızın bizlere en büyük mirası Cumhuriyet, milli birlik ve beraberliğimizin en büyük güvencesi, ulusumuzun inanç ve kararlılıkla kazandığı övünç madalyasıdır. Tarihimizin en önemli dönüm noktası olan bu mutlu günde, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere hayatlarını bu uğurda feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

TBF Başkanı Türkoğlu: "Cumhuriyetimizin 98. yılında büyük bir coşku ve gurur yaşıyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Türkoğlu mesajında, "Ulusumuzun bağımsızlığının ve özgürlüğünün yapı taşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden doğuşumuzun simgesi Cumhuriyetimizin 98. yılında büyük bir coşku ve gurur yaşıyoruz. 29 Ekim 1923'te emsalsiz fedakarlıklar ve kahramanlıkların sonucu olarak kurulan Cumhuriyet, hepimizin en değerli mirası ve ortak hazinesidir. Bizlerin üzerine düşen; Cumhuriyetimizin gelişmesi ve sonsuza dek var olması için yorulmadan çalışmaktır. Bu düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk Milletinin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Bu vesileyle, var oluşumuzu borçlu olduğumuz bu zaferin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu da "Cumhuriyetimizin 98. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." mesajıyla bayramı kutladı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Judo Federasyonu, Halter Federasyonu, Atletizm Federasyonu, Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Otomobil Sporları Federasyonu ile Motosiklet Federasyonunun yanı sıra diğer spor federasyonları da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladıkları mesajlar ile kutladı.

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