N Kolay 43. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından N Kolay'ın isim sponsorluğunda 7 Kasım Pazar günü düzenlenecek 43. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı yapıldı.

Swiss Otel'de gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ile diğer davetliler katıldı.

Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul Maratonu'nun çok önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "43. yıl müthiş bir şey. Yarım yüzyıl olmak üzere. Çok değerli bir organizasyonu karakterli bir biçimde var etmişler ve buraya gelmiş. Dünya'nın 35, Avrupa'nın 5 elit kategorideki maratonundan birisi. Tüm dünya bu etkinliğimizi takip ediyor. Maratonda 9 bin görevli ve bin 500 gönüllü arkadaşımız bizlerle olacak. 60'a yakın kurum ve kuruluş bizlerle beraber görev yapacak. 4-6 Kasım'da Kadir Topbaş'ın adını taşıyan sanat merkezinde fuar gerçekleşecek. Bu yıl bu fuarın çok farklı özellikleri olacak. Uluslararası maratonların organizatörlerini burada ağırlayacağız. Bütün İstanbulluları Yenikapı'da yapılacak bu fuara davet ediyorum. Tüm paydaşlara katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak spora verdikleri desteğe dikkati çeken İmamoğlu, "19 branşta 100 bin çocuğa ulaşmak ve 3-15 yaş arası 200 çocuktan birine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor okulları vasıtasıyla ulaşmak çok önemli detay. Daha da güçlenerek çocuklara spor ruhunu verebilmek çok önemli. Daha çok yolumuz var. Gençlere olimpizm ruhunu aşılamanın şart olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İstanbul'da 2036 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemeyi çok istediklerini vurgulayan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Maratonu, bu yolculuğun çok önemli kilometre taşlarından birisi. Bu etkinlikler olimpiyat sürecine dair bambaşka olgunluk kazandırıyor. İstanbul'u çok farklı noktalara taşıyacağımızı ifade etmek istiyorum. 2036 Olimpiyatları'na dönük bu niyeti hep beraber ayağa kaldırabiliriz." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Çintimar: "Türkiye'deki spor organizasyonlarının en büyüğü"

İstanbul Maratonu'nun Türkiye'deki en büyük spor organizasyonu olduğunun altını çizen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise şunları kaydetti:

"İstanbul Maratonu, Türkiye'deki spor organizasyonlarının en büyüğü. 8 yıl önce bu maratonun basın toplantısını yaptığımızda Türkiye'de 2 elit atlet maratoncu vardı. Bunu övünerek söylemiştik. Bugün Türkiye bu maratonda 23 elit atlete sahip. İstanbul maratonuna sahip çıkan belediye başkanlarına ve sponsorlara teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bir atletizm ülkesi olması için verdiği çabaya aldığımız yanıtın net olduğunu görüyoruz. Düzenlediğimiz yarışlarda bunu devam ettirerek, gelecek yıllarda İstanbul maratonunda dereceye girecek Türk sporcuları alkışlayacağız. Organizasyonun güzel geçmesini arzu ediyorum."

Renay Onur: "Bu sene en fazla sporcunun katılmasını bekliyoruz"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 7 Kasım'da tüm İstanbulluların gurur duyacağı, başarılı bir organizasyon düzenlemek istediklerini vurguladı.

Organizasyonla ilgili bilgi veren Onur, şu görüşleri aktardı:

"42 ve 15 kilometre çipli ve 8 kilometre halk koşusu yapacağız. Geçen sene parkur memnun karşılansa da bu yıl geleneksel parkura dönüyoruz. Yine herkesin güvenli bir şekilde keyif alabilmesi için tüm önlemleri aldık. Maratonun 43 yıllık tarihinde bu sene en fazla Türk ve yabancı sporcunun katılmasını bekliyoruz. Yarın kayıtlar bitecek. Halk koşusunun kayıtları da 22 Ekim Cuma günü bitecek. Geçen sene yapamadığımız halk koşusunu bu yıl 20 bin kişiyle yapacağız. Gösterilen ilgiden memnunuz. Geçen sene sanal maraton uygulamasına başlamıştık. Büyük ilgi görmüştü. Buna devam ediyoruz. Bu sayede maratona katılamayanların aynı heyecanı yaşamasına katkı vermiş oluyoruz. 30-31 Ekim tarihinde yapacağız. Kayıtlar kapandı. 3 bin kişi katılacak. Yardımseverlik koşusunda 50'ye yakın sivil toplum kuruluşu katkı verecek. Elit atletler maratonumuzun olmazsa olmazı. Bu sene parkur rekorunun kırılmasını bekliyoruz. 20'si Türk olmak üzere toplam 55 elit atletin katılımı bekliyoruz. Bizi bu süreçte destekleyen tüm paydaşlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

Ayşegül Adaca: "Spor etkinliğinden çok daha fazlası"

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, İstanbul Maratonu'na 2. kez sponsor olmaktan duydukları mutluluğu ve gururu dile getirdi.

İstanbul Maratonu'nun "Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıdığını hatırlatan Adaca, şu ifadeleri kullandı:

"N kolay dijital banka markamız ile isim sponsorluğumuzun 2. yılında burada olmak büyük mutluluk ve gurur. Bu maraton bizler için spor etkinliğinden çok daha fazlası. Maratonlar kapsayıcılığı ve demokratikliği açısından bizim için özel anlam içeriyor. Bu muhteşem etkinliği bu sene güzel bir reklam filmiyle duyurmak istedik. Bu filmde maratonun ne kadar özgün ve güzel bir organizasyon olduğunu vurgulamak istedik. Reklam filminde 'İstanbul'a bakın, koşmaya bakın' dedik. Şehirlerin bütünleşen tarafını ön plana çıkarmaya çalıştık. Heyecanlı bir maraton süreci izleyeceğimizi düşünüyorum. Uzun yıllar bu iş birliğini sürdürmeyi diliyorum."

Öte yandan yapılan konuşmaların ardından N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na katılacak sporcuların ve halk koşusunda yer alacak vatandaşların giyeceği tişörtler drone aracılığıyla tanıtıldı.