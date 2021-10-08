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Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

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Haber: Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten altın madalya - Haberler Spor
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