Karşıyaka sabır taşırdı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 12 yeni transferle şampiyonluk hayaliyle başlayan Karşıyaka, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a 4-1 yenilerek taraftarını üzerken, camiaya kulübün 109'uncu kuruluş yıl dönümünü buruk kutlattı. Sezona büyük hedeflerle yıllardır yer aldığı 4'üncü lig kategorisinden kurtulma ümidiyle başlayan İzmir'in köklü kulübü, 10 haftada yalnız son iki sıradaki Karabükspor ve Ceyhanspor'u yenebilirken, topladığı 11 puanla zirvenin 14 puan gerisinde kaldı. 1 Kasım 1912'de kurulan Türk futbolunun tarihi kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 109'uncu yılına futbolda amatör kümeye düşme barajının yalnız 1 puan üzerinde girdi.

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Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, farklı Karaköprü Belediyespor mağlubiyeti sonrasında 4 yıla yaklaşan başkanlık döneminde ilk kez maç sonu soyunda odasına girerek futbolculara sert çıktı. Öfkeli bir şekilde soyunma odasına giren Büyükkarcı, futbolcuların hepsine bir eksikleri olup olmadığı, şikayetleri olup olmadığını sordu. Futbolcuların formanın ağırlığını bilmediğini söyleyen Büyükkarcı, "Her şeyiniz tamsa niye bu sonuçları alıyoruz. Ben eksik olanı biliyorum. Bu taşıdığınız formanın ağırlığını bilmiyorsunuz, Karşıyaka formasının ne olduğunu bilmiyorsunuz, eksik olan bu. Ama bundan sonra topun oynamayan oyuncu formasını bıraksın, çeksin gitsin" dedi. Büyükkarcı, maç sonu koridorda Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'le de toplantı yaparken, yönetimin maçtan önce futbolculara galibiyet için 3'er bin TL prim sözü verdiği de öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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