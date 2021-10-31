Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin AltayYukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Campanharo, İbrahim Akdağ, Thiam, Kemen, Emrah Başsan, GavranovicVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Luckassen, Burak...
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Selahattin Altay
Yukatel Kayserispor : Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, Campanharo, İbrahim Akdağ, Thiam, Kemen, Emrah Başsan, Gavranovic
VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Emre Mor, Borini, Pesic
Gol: Dk. 23 Bertolacci (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 14 Biglia, Dk. 29 Viviano (Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada Gavranovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kemen'in vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ kanatta rakibinden kazandığı topla ceza sahasına giren Emre Mor'un başlattığı atakta, ceza alanında son kez meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.
25. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanından sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.
27. dakikada Borini'nin pasında topla buluşan Pesic'in ceza sahasından vuruşunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
32. dakikada Emrah Başsan'ın soldan ceza alanına ortasında Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
42. dakikada Borini'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Lung gole izin vermedi.
İlk yarıyı Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.