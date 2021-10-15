Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.00'da gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Hücum çalışmalarının yapıldığı antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara devam etti.

Fenerbahçe, yarın Trabzonspor maçının hazırlıklarını noktalayacak.

MESUT ÖZİL: NE MUTLU Kİ TARAFTARI OLDUĞUM, TUTKUSUNU HİSSETTİĞİM FENERBAHÇE'NİN BİR FUTBOLCUSUYUM

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, doğum gününe özel açıklamalarda bulundu. Çocukluk aşkı Fenerbahçe ile birlikte bu topraklarda yeni bir yaş almanın başka bir his olduğunu dile getiren Mesut Özil, "Bütün doğum günleri özeldir ama ailem, çocuğum ve büyük Fenerbahçe ailesi ile birlikte doğum günü kutlamak, galiba en özeli. Fenerbahçeli olmak, futbolcusu da olsanız taraftarı da olsanız, çok özel bir duygu. Ne mutlu ki taraftarı olduğum, tutkusunu hissettiğim Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum. Böylesi büyük bir topluluk tarafından sevilmek çok özel. Bu duyguyu anlatmak gerçekten güç. Bu söylediklerimde çok samimiyim" dedi.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE HER ZAMAN İNANSINLAR"

Mesut Özil, Fenerbahçeli forması altında görev almanın sorumlulğunu hissettiğini ifade ederek, "Tek bir amacım var, taraftarlarımızı mutlu edebilmek. Burada kendimi özel bir yere koymak istemem. Bu formayı terleten her arkadaşım kadar bir rolüm var. Takım olarak hep birlikte formamız için, taraftarımız için, bu büyük kulüp için gereken mücadeleyi vereceğiz. Taraftarlarımız bize her zaman inansınlar" diye konuştu.


- Olduğum
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

Süper Lig'de 9. haftanın programı belli oldu! Kritik maça atanan hakem tepki çekti

 Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

 Son Dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Son Dakika: Trabzonspor'a kötü haber! Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeynep Bastık Tolga Akış Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Schumacher Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:24:15. #1.11#