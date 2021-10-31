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Eskrimde Kılıç Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Eskrimde Kılıç Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı

Eskrimde Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

ANKARA (AA) - Eskrimde Ankara'da düzenlenen 17 Yaş Altı ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda iki gün süren organizasyonda kılıç branşında, yıldız ve büyük yaş kategorilerinde 316 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Yıldızlarda Enes Talha Kalender ve Begüm Alkaya, büyüklerde ise Enver Yıldırım ve Iryna Shchukla, altın madalya kazanan isimler oldu.

Eskrimde Kılıç Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapıldı

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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