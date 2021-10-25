Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? BJK-GS maçı kaçta?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş ile Galatasaray arasında Spor Toto Süper Lig 10. Hafta kapanış mücadelesi oynanacak. Dev derbi futbolseverler tarafından yoğun ilgi görürken maç ile ilgili detaylar araştırılmakta. Futbolseverler büyük mücadele öncesi "Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı hakemi kim? BJK-GS maçı kaçta? İşte Beşiktaş Galatasaray maçı 11'ler!" konu ve soruları ile ilgili araştırma yapmakta. Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi mücadelesi 25 Ekim Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray Spor Toto Süper Lig 10. Hafta mücadelesini BeİN Sports 1 kanalı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan maçı Fırat Aydınus yönetecek. Fırat Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev alacak.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Beşiktaş'ta tedavileri süren Hasic, N'Koudou, ve Atiba Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise Marcao'nun cezası bitiyor. Sakat olan Sacha Boey ve Arda Turan'ın forma giyme olasılığı ise düşük.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Salih, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

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