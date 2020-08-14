SPOR Bellona Kayseri Basketbol'da 3 sporcu sağlık kontrolünden geçti
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SPOR Bellona Kayseri Basketbol'da 3 sporcu sağlık kontrolünden geçti

SPOR Bellona Kayseri Basketbol'da 3 sporcu sağlık kontrolünden geçtiİlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 3 sporcu sağlık kontrolünden geçti.

14.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:13

SPOR Bellona Kayseri Basketbol'da 3 sporcu sağlık kontrolünden geçti

İlyas KAPLAN KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'da 3 sporcu sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un sözleşme yenilediği Ayşegül Günay Aladağ ile Fatma Dikmen ve Fenerbahçe'den transfer edilen Esra Ural Topuz, takım menajeri Semih Tektaş ve fizyoterapist Zuhal Kılıç nezaretinde Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak - burun - boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti.

ESRA URAL TOPUZ SEYİRCİSİZ OYNAMAYA ALIŞMAYI ÖĞRENECEĞİZ

Sağlık kontrolünden sonra konuşan Esra Ural Topuz, Tekrardan buraya geldiğim için mutluyum, başladığım yere geri döndüm. Benim için iyi bir geri dönüş oldu. Sezona başladık. Sağlık kontrollerimiz var. Yabancı sporcular WNBA'den sonra gelecek. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz her zaman üst sıralarda yer almak, bunun için maçları kazanarak yolumuza bakmak istiyoruz. Müsabakalar başlamadan bir şey demek mümkün değil. İnşallah Kayseri'yi en iyi şekilde en süt sıralarda temsil ederiz. Mart ayından itibaren antrenman yapamıyoruz. Sporcular olarak sendelediğimiz olacak. Daha yoğun ve fazla çalışma ile bunun da üstesinden geliriz. Koronavirüs nedeniyle seyirci sıkıntısı çekebiliriz. Basketbol seyirciyle güzel, o nedenle bizi etkileyeceğini düşünüyorum. Yapacak bir şey yok, biz de bu duruma alışmayı öğreneceğiz ifadelerinde bulundu.

SPOR Bellona Kayseri Basketbol'da 3 sporcu sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: DHA

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