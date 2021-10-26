Basketbolda başkent takımlarının Avrupa heyecanı sürüyor

Basketbolda başkent takımlarının Avrupa heyecanı yarın oynanacak maçlarda devam edecek.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda mücadele eden Türk Telekom yarın deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan NIS ile karşılaşacak.

Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türk Telekom, ilk maçında sahasında karşılaştığı Fransa temsilcisi Boulogne Metropolitans 92'yi 73-65 yenmişti.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası F Grubu'nda mücadele eden OGM Ormanspor, yarın sahasında Macaristan ekibi DVTK ile karşılaşacak.

Sait Zarifoğlu Salonu'nda oynanacak maç 16.00'da başlayacak.

OGM Ormanspor, ilk maçında Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını 76-74, ikinci maçında ise Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 mağlup etmişti.

Bir diğer başkent ekibi Nesibe Aydın ise D Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ekibi NKA Universitas PEAC'a konuk olacak.

Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak.

Nesibe Aydın, ilk maçında bir diğer Türk takımı Bellona Kayseri Basketbol'u 84-57, ikinci hafta İsrail ekibi Neve David Ramla'yı 79-64 yenmişti.

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