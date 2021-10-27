Antrenörlerden sezon öncesinde Başkan Beyoğlu'na ziyaret

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Sait Yıldız ve branş antrenörleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek sezona hazırlanmaları için sağladıkları destek için teşekkür etti.

Bağlar Belediyespor yönetimi ve branş antrenörleri, sezon öncesinde Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verip kulübün faaliyetlerine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Kulüp Başkanı Mehmet Sait Yıldız, yönetici Sedat Gültekin ile futbol, karate, voleybol ve basketbol branşlarının antrenörlerini makamında ağırlayarak görüş alışverişinde bulunan Başkan Beyoğlu, tesisleşme çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak bütün branşlarda önceliklerinin alt yapı olduğuna dikkat çekti. Beyoğlu, "Sportif başarıyı elbette önemsiyoruz. Bu insanın doğasında var zaten. Ancak bunu yaparken asıl önemli olan husus gençleri spora kazandırmamızdır. Sizden en çok istediğimiz başarı budur. Bu konuda başarılı olacağınıza olan inancımız tamdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteğimizle yanınızda olacağız" dedi.

"Bütün branşlarda başarılı olmak istiyoruz"

Başkan Beyoğlu'nun sporun tabana yayılmasını isteyen bir anlayışa sahip olduğunu belirten Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Sait Yıldız ise kulübün sportif faaliyetlerine ve kurumsallaşmasına verdiği destekler nedeniyle kendisine teşekkür ettiklerini ifade etti. Yıldız, "Başkanımız sporu seviyor ve her türlü desteği veriyor. Kendisinin verdiği desteklerle bütün branşlarda sezona en iyi şekilde hazırlandık. Bütün branşlarda önceliğimiz alt yapı, hepsinde sporcu yetiştirmek ve tabi ki başarılı olmak istiyoruz. Bu ekiple bunu başaracağımıza inanıyoruz. Maddi kaynakları doğru kullanarak güzel işler başaracağız" diye konuştu.

Futbol ve kadın voleybol takımları ilk maçlarına bu hafta çıkacak

Öte yandan Bağlar Belediyespor'un futbol ve kadın voleybol takımları sezonun ilk maçlarına bu hafta sonu çıkacak. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1. Bölge 2. Grupta yer alan Bağlar Belediyespor futbol takımı, 31 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Silvan'da Silvan Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

İlk kez Kadınlar Voleybol 2. Liginde yer alan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, ilk maçında 31 Ekim Pazar günü saat 13.00'da Lice Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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