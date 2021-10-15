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A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, 21 Ekim'de İstanbul'da Bulgaristan ve 26 Ekim'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden Kadın A Milli Futbol Takımı, 21 Ekim'de İstanbul'da Bulgaristan ve 26 Ekim'de deplasmanda Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından taktik maçıyla sona erdiği aktarıldı.

Milliler, grubundaki ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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