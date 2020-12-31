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SPK haftalık bülteni

31.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:31
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın 140 milyon lira, Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret'in 80 milyon 930 bin 233 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Halk Yatırım Menkul Değerler'in 900 milyon lira, Pegasus Hava Taşımacılığı'nın 2,5 milyar lira, İş Faktoring'in 787 milyon 400 bin lira, Yapı ve Kredi Bankası'nın 5 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Vakıf Varlık Kiralama'nın 15 milyar lira tutarındaki alım satıma ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu, Yatırım Varlık Kiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Işık Menkul Değerler'e toplam 392 bin 655 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, Batuhan Arıcı ve İrem Akyürek adlı şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 7 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Yatırım fonlarının (gayrimenkul, girişim sermayesi ve borsa yatırım fonları dahil) 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarının ve emeklilik yatırım fonlarının söz konusu hesap dönemine ait yıllık raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilanının yapılabilmesi için 30 Nisan 2021 tarihine kadar ek süre verilmesini kararlaştıran SPK, Türkiye'de kurumsal yatırımcı tabanı ile kolektif yatırım sektörünün gelişiminin ve girişim sermayesi yatırım fonlarının teşvik edilmesinin sağlanmasını teminen girişim sermayesi yatırım fonları için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 130. maddesi kapsamında üçer aylık dönemler için Kurul ücreti oranının Kurul Karar Organı'nın 7 Ekim 2016 tarih ve 27/874 sayılı Kararı kapsamında yüzbinde beş yerine yüzde 0 olarak belirlenmesi uygulamasının, 2023 yılının son üç aylık dönemine kadar bu dönem için tahakkuk edecek Kurul ücreti de dahil olmak üzere devam ettirilmesine karar verdi.

SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarları 2021 yılı için belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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