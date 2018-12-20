SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda "Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak" eylemi nedeniyle Galip Öztürk'e 3 milyon 618 bin 806 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, haftalık bültenine göre, kurul, TGS Dış Ticaret'in 7 milyon 500 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası'nin 900 milyon lira, Bolu Çimento Sanayii'nin 500 milyon lira, Garanti Faktoring'in 730 milyon lira, Yapı ve Kredi Bankasının 23 milyar lira, Koç Finansman'ın 300 milyon lira, Pasha Yatırım Bankasının 500 milyon lira ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 189 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak

yapılan inceleme sonucunda "Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasının

arz ve talebi ile fiyatı

hakkında yanıltıcı izlenim

uyandırmak" eylemi nedeniyle Galip Öztürk'e 3 milyon 618 bin 806 lira, Ali Çoker'e 3 milyon 84 bin 944 lira, Barlas Ünal'a 1 milyon 798 bin 88 lira, Metro Yatırım Menkul Değerlere 206 bin 334 lira, Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding'e 27 bin 47 lira, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığına 463 bin 124 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Global Yatırım Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda "holding ile ilişkili tarafı arasındaki kredi

ilişkisinin mahiyetinin holding finansal tablo

dipnotlarında gerçeğe uygun şekilde

sunulmaması" eylemi nedeniyle Jerome Bernard Jean

Auguste Bayle'ye 27 bin 47 lira, Oğuz Satıcı'ya 27 bin 47 lira, Mehmet Kutman'a 78 bin 147 lira, Global Yatırım Holding'e 81 bin 141 idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Silverline Endüstri ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda Neşe Diler'e 24 bin 672 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa

dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan Ali Yıldırım, Ömer Alhan, Mahmut Ay. Nureddin Tan, Ferhat Zorlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve bu kişiler hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem

yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı pay piyasasında 23 Kasım 2018-11 Aralık 2018 döneminde meydana

gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 21 Aralık 2018 tarihli işlemlerden

başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı pay piyasasında internet üzerinden emir kabul

etmelerinin yasaklanmasına karar veren SPK, 21 Aralık 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere Neriman Öztürk hakkında 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca klasfx18.com, 5markets53.com, adminmarkets7.com, adminmarketsgiris1.com, anadoluforex5.com, galafx8.com, galafx.co.uk, lp.galafx8.com, liberalfx3.com, karkapital5.com, limitforex9.com, fbstr.trade, trendfx2.com isimli internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA