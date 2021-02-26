Spider Pigzs Esports Dota 2 kadrosuyla yollarını ayırdı

Spider Pigzs ve Tempo Esports yaklaşık 8 ay önce kadrolarını birleştirme kararı almışlardı. Ancak geçtiğimiz günlerde Nikola "LeBronDota" Popovic'in yaptığı açıklamaya göre artık yollar ayrılmışa benziyor. Bu kararın alınmasındaki neden ise henüz bilinmiyor. Bunu söylememizin sebebi ise Avrupa 2021 Pro Circuit Lower Division'u 5. sırada bitirmiş olmasına rağmen böyle bir karar alınmış olması.

LeBron'un üzerinden yaptığı açıklamaya bakacak olursak 8 ay önce verilen hedeflerin yerine getirilmemesi ana etken. Diğer oyuncuların da kariyerleri adına farklı seçenekleri değerlendirmesi bir diğer etken olarak yer alıyor. Bu ayrılma ise henüz tam olarak bitmiş değil. Bulundukları lig için son kez oynayacak takım sonrasında ise kariyerlerine bireysel olarak devam edecek.

Bu duruma lig bağlamında baktığımızda ise Avrupa Lower Division için 3 adet boş slot hakkı kalmış olacak. Meta4Pro'nun ligden çekilmesi ve burjui'nin turnuva kurallarına aykırı hareket etmesi iki slotun boşalmasına sebep olmuştu. Spider Pigzs'in de kadro olarak dağılmasıyla toplamda 3 slot hakkı boşa çıkacak. Bu durumda Lower Division'a gelecek takımlar ise merak konusu.

Kaynak: Playerbros