Sözcü Çelik: "(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve...
Sözcü Çelik: "(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz.
22.09.2020 18:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 18:20
Sözcü Çelik: "(Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırı) Adli süreci takip edeceğiz ve sağlık çalışanlarımıza titizlikle sahip çıkmaya devam edeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap