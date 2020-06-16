Sosyal tesis alev alev yandı
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Sosyal tesis alev alev yandı

Erzurum'da bünyesinde lokanta ve otel bulunduran Harput Kapı Sosyal Tesisinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Sosyal tesis alev alev yandı
16.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.06.2020 12:16

Erzurum'da bünyesinde lokanta ve otel bulunduran Harput Kapı Sosyal Tesisinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tahliye edilen bina, itfaiye ekiplerinin 1.5 saatlik çalışması sonucu güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre saat 10.00 sıralarında Palandöken İlçesine bağlı Çat yolu üzerinde ki Harput Kapı Sosyal Tesislerinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tesislerin çatısından çıkan dumanın ardından bina kısa sürede tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına çatıda ki saçları elektrikli motorlarla keserek ulaştı.

Ekipler yangını müdahale ettiği sırada ise binanın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. Yaklaşık 10 itfaiye aracının ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalesinin ardından yangın 1.5 saat sonra kontrol altına alındı.

Sosyal Tesisin bünyesinde bulunan Lokantanın İşletmecisi Hıdır Görmez bir anda çatı kısmından dumanların çıktığını kaydederek "İş yerimizde çalıyorduk dumanların otel kısmından yükseldiğini gördük. Çatı kısmı bir anda çöktü. Şu anda yangının neden çıktığını bilmiyoruz" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının ardından kullanılamaz hale gelen çatı kısmında soğutma çalışmaları yapıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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