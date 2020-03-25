"Sosyal mesafe koronavirüse karşı alınacak en kritik önlemlerden"
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Sosyal mesafe çok önemli. Sosyal mesafe, Covid-19'dan korunmanın ve bulaşmasını önlemenin kritik bir yoludur.
25.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:02
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, "Sosyal mesafe çok önemli. Sosyal mesafe, Covid-19'dan korunmanın ve bulaşmasını önlemenin kritik bir yoludur." dedi.
Kaynak: Dunya.com