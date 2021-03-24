Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

24.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:45

Son dakika haberi... Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldüYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Durak Çağlar (51) hayatını kaybetti.

Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Durak Çağlar (51) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yozgat-Sivas karayolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. Sorgun'dan Doğankent beldesinde giden Durak Çağlar idaresindeki 66 LH 365 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kaza da sürücü Çağlar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Çağlar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Bülent Uygun Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: YOZGAT-Sorgun'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 11:46:37. #1.14#
title