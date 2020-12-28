Sorgun'da gölet ve derelerde su seviyesi düştü

Sorgun'da sonbahar ve kış mevsiminin kurak geçmesinedeniyle gölet ve dereler kuruma noktasına geldi.

Sorgun'da sonbahar ve kış mevsiminin kurak geçmesinedeniyle gölet ve dereler kuruma noktasına geldi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Canbolat, bu yıl havaların çok kurak gitmesiyle nedeniyle göletlerdeki su seviyensin aşırı derecede düştüğünü söyledi.

Sonbahar ve kış mevsiminde ilçenin çok az yağış aldığını ifade eden Canbolat, "Bu durum çiftçilerimizi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı olumsuz etkiledi. İlçemizde üretim yapan Yozgat Şeker Fabrikası'na su sağlayan Mükremin Göleti kuruma noktasına geldi. Yetkililer Delibaş Deresi'nden kurulan sistemle gölete su takviyesi yaparak soruna çözüm bulmaya çalışıyor. Allah'tan dileğimiz ülkemizin bir an önce yeterli yağış alması ve bu tehlikenin kısa süre atlatılması." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen