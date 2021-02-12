Son Yaz dizisi son bölümde ne oldu? Son Yaz dizisi ne zaman? Son Yaz dizi oyuncuları kimdir?
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Son Yaz dizisi son bölümde ne oldu? Son Yaz dizisi ne zaman? Son Yaz dizi oyuncuları kimdir?

12.02.2021 04:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 04:13
Son Yaz dizisi son bölümde ne oldu? Son Yaz dizisi ne zaman? Son Yaz dizi oyuncuları kimdir?

Fox TV yeni dizisi Son Yaz canlı izle! Son Yaz konusu ve oyuncuları çok beğenildi. Son Yaz dizisi son bölümde ne oldu? Son Yaz dizisi ne zaman? Son Yaz konusu ne? Son Yaz oyuncu kadrosunda kimler var? Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox TV'nin yeni dizisi bugün ekranlara geliyor. Son Yaz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Son Yaz dizisi son bölümde ne oldu? Son Yaz dizisi ne zaman? Son Yaz dizi oyuncuları kimdir?

SON YAZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Son Yaz dizisinin son bölüm 6. bölümünde Canan, Akgün'ün gerçek kimliğini öğrenmiştir ve Selim'e çok kızgındır. Selim ve Akgün'ün gitmesini talep eden Canan, onlar gidene kadar çocuklarla beraber Emel'lere yerleşir. Selim, bir yandan Canan'ın boşanmak için tekrar harekete geçmesi, diğer yandan yaptığı operasyonun başarısız olması yüzünden çok gergindir. Selim başarısız operasyonu tersine çevirmek için baskın yaptığı uyuşturucunun peşine düşer, Akgün'ün de yardımını ister. Akgün ise Soner'in sıkıştırmasıyla Latif'in yerini öğrenmek ve Selim'in olanları ortaya çıkarmasını engellemek zorundadır. Yağmur, Akgün'ün kendisini öpmeye kalkmasını aklından çıkarmaya çalışırken aynı zamanda Akgün'den uzak durmaya çalışır. Ama Altay'ın annesinin kararından sonra kötü etkilenip ortadan kaybolması onu, yeniden Akgün'le yan yana getirir.

SON YAZ DİZİSİ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Son Yaz dizisi son bölümde ne oldu? Son Yaz dizisi ne zaman? Son Yaz dizi oyuncuları kimdir?

SON YAZ DİZİSİ NE ZAMAN?

FOX TV'nin ekranların sevilen dizisi yeni bölümleriyle Cuma günleri saat20.00'de yayınlanıyor.

SON YAZ DİZİ OYUNCULARI KİMDİR?

Alperen Duymaz - Akgün

Ali Atay - Selim

Funda Eryiğit - Canan

Hafsanur Sancaktutan - Yağmur

Emre Karayel - Fatih

Sinan Tuzcu - Metin

Şebnem Dönmez - Serap

Arif Pişkin - Selçuk

Halil Babür - Soner

Sezer Koç - Emel

Yasemin Yazıcı - Naz

Erdem Şanlı - Kaan

Sarp İkiler - Arda

Nedim Ata Arman - Altay

Yunus Narin - Eray

Cengiz Okuyucu - Ahmet

Haber Yorumları
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