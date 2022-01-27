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Son dakika... Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonuKAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ Kayseri'de polis ekipleri tarafından yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada G.P.'nin batı illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın bulunduğu otobüse bulunduğu otobüse operasyon düzenleyen ekipler, otobüste arama yaptı. Yapılan aramada, eşyaların arasına zulalanmış 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.P.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika... Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

Son dakika... Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haber

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