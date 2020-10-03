Son dakika! Yatırımcı rehberi (6)
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Son dakika! Yatırımcı rehberi (6)

03.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:07
Son dakika! Yatırımcı rehberi (6)

Son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı


Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587381 2,28
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,062756 2,16
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,071672 2,11
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036756 2,10
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233117 1,80
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034302 6,05
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,516650 3,77
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043298 2,77
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,030143 2,73
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041297 2,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,077309 6,15
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 124,189692 6,01
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,284090 5,24
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,315974 5,01
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,111317 4,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,893903 8,17
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,828109 7,48
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035210 4,35
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009233 2,97
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,320217 2,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,055601 3,70
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,074526 2,94
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062279 2,68
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,280561 2,59
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,914817 2,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 38,584376 8,42
QNB Finans Portföy Altın BYF 41,937793 3,96
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,303995 3,80
HSBC Portföy Altın Fonu 3,950016 2,85
Gedik Portföy Altın Fon 1,011425 2,54
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,611993 0,27
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,011192 0,22
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,144834 0,21
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,308879 0,20
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059655 0,20
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008796 -3,12
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040320 -0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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