Son dakika... Yatırımcı rehberi (1)

Edinilen son dakika haberine göre Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar ve avro kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar ve avro kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,12 kazançla tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.371,53, en yüksek 1.399,90 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,01 azalışla 1.313,31 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,05 azalarak 2.450,90 puana gerilerken, Hizmetler Endeksi yüzde 0,43 artışla 1.120,28 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,93 kazançla 1.795,77 puana yükseldi.

-Konya Çimento, en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,29 ile Konya Çimento oldu. Onu yüzde 13,29 ile Torunlar GMYO, yüzde 12,10 ile Kervan Gıda izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 13,90 ile Bera Holding, yüzde 6,36 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 6,19 ile Net Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 802 milyon 636 bin 109 lira ile Garanti BBVA, 4 milyar 366 milyon 298 bin 701 lira ile Türk Hava Yolları, 2 milyar 892 milyon 771 bin 432 lirayla Kardemir (D) yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 63 milyar 175 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 61 milyar 198 milyon 704 bin lirayla Ford Otosan, 50 milyar 680 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

-Altın yükselirken, dolar ve avro düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,86 kazançla 502,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 değer kazancıyla 3 bin 332 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,44 değer kaybederek 8,6600 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,13 azalışla 10,2800 lira oldu. Geçen hafta 12,0120 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,21 yükselerek 12,0370 liraya çıktı.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 kazançla 9,4860 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,36, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,92 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu