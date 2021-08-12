Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor.

Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor

BARTIN - Bartın'da sel felaketinden en çok etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde yaralar sarılıyor. Bölgede bir taraftan hasar tespit çalışmaları sürerken askerler ve polisler de vatandaşların en büyük destekçisi oldu.

Bartın'da dün sabaha karşı başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde büyük bir yıkım geride bırakan sel sonrası hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Başta Bartın, Karabük, Zonguldak illeri olmak üzere ilçe ve belde belediyelerine ait iş makineleri, su tankerleri, itfaiye araçları bölgede vatandaşlara destek oluyor.

Başkent EDAŞ firması yetkilileri de köyün ortasında yıkılan devasa elektrik direğini onarmak için çalışmalarını aralıksız sürdüryor.

Askerler ve polisler vatandaşın yanında

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ile Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri evleri ve işyerleri selden zarar gören ve çamur içerisinde kalan vatandaşların imdadına yetişti. Ellerine kürekleri alan askerler ve polisler çamur temizledi.

Selzedelerden Adil Turgut, oğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Oğlunun evin sel altında kaldığını söylemesi üzerine üzülmediğini evi yeniden tadilat yapabileceklerini anlatan Turgut, "Allah Razı olsun devletten herkesten Allah razı olsun. Evim vardı burada ineğim vardı, ineğim öldü. Yapacak bir şey yok.3 buçuk metre suyun boyu var. Ben hiç panik olmadım. Evim o kadar suda yıkılmadı. Herkes burada herkesten Allah razı olsun. Mahallenin tamamı suyun altında en çok su burada var" diye konuştu.

Akülü arabası sel altında kaldı

"Engelli aracımı kaybettim en çok ona üzüldüm"

Selde engelli aracını kaybettini ifade eden engelli Mustafa Acar, "Eşya Falan kalmadı ama kimsenin aklına eşya gelmiyor. O an can daha önemli. Özürlü arabam var en çok ona üzüldüm. Arabam olmazsa ben bitmişim. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. Defalarca bana sordular yardım edelim diye. Herkes burada görevinin başında. Herkes ellerinden geleni yapıyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan köyün iki yakasını bir araya getiren köprünün çökmesi üzerine bölgeye yeni bir köprü yapılması için çalışma başlatıldı. Zafer köyündeki çalışmalar aralıksız sürüyor.

Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti
Son dakika! Kastamonu'da sel sularına kapılan 9 kişi hayatını kaybetti
Bakan Kurum Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Bakan Kurum Bartın'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Çöken yola düşen iki araçtaki 12 kişi, sel sularına kapılmaktan son kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Mustafa Demir Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mete Gazoz Caner Erkin Burak Yılmaz Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selin vurduğu 'Zafer Köyü'nde yaralar sarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 17:52:23. #1.16#

title