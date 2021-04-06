Son Dakika | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı
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Son Dakika | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Son Dakika | Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı

Son dakika spor haberi: Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Ayşim ErginayHalkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Fatih Eren Uğur, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu, Gökhan Gökgöz)Spor Toto: Wallace, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Gelinski, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Ayşim Erginay

Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Fatih Eren Uğur, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Oğuzhan Karasu, Gökhan Gökgöz)

Spor Toto: Wallace, Ali Deniz Yılmaz, İbrahim Emet, Gelinski, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan, Dautefendic, Rıfat Kantarcıoğlu, Azizcan Ataoğlan)

Setler: 25-21, 25-19, 25-16

Süre: 76 dakika (27, 25, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 5-6'ncılık etabı üçüncü maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Böylece seriyi 2-1 kazanan Halkbank, sezonu 5. sırada bitirdi.

Halkbank, gelecek sezon Türkiye'yi Balkan Kupası'nda temsil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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