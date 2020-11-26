Son Dakika: Türkiye ile Katar arasında 300 milyon dolarlık işbirliği anlaşması
26.11.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:48
Son dakika: Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'nın ardından işbirliği anlaşmaları imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El sani öncülüğünde yapılan anlaşmalarla Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek.
Türkiye ve Katar arasında çeşitli alanlarda gelişen ve büyüyen ikili ilişkiler çerçevesinde düzenlenen "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı" Ankara'da gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri El-Sani öncülüğünde Türkiye ve Katar arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar ile Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecek.
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