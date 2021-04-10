Son dakika! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı
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Son dakika! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Son dakika! Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Son dakika haber: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve rektör yardımcıları Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı nedeniyle Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlunu ziyaret etti.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve rektör yardımcıları Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı nedeniyle Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlunu ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, ziyarette, düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Rektör Çiçek ise üniversite ile şehri bütünleştirmek için çaba harcadıklarını, bu anlamda salgın sonrası önemli çalışmalar yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Ziyarete, Çiçek'in yanı sıra rektör yardımcıları Prof Dr Sırrı Gürleyük, Prof Dr Ali Bayrakdaroğlu ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şamil Aktürk de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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