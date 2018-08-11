Tunceli'de 10 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Tunceli'de yürütülen operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Tunceli'de 10 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

HAVA KUVVETLERİNİN DESTEĞİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Pülümür ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlerin duyarlı vatandaşlar tarafından güvenlik güçlerine ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubunun hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.