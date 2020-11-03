Son dakika: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi
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Son dakika: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

03.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:08
Son dakika: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi

Son dakika haberler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 1 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 1 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 10 milyar lira verdi.

İhaleye, 43 milyar 150 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 14,93, 14,99 ve 15,07 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz sırasıyla yüzde 16, 16,07 ve 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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