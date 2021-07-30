Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle...
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle...

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle...
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: '3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz.'
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz."
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle... - Haberler
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