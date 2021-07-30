Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle...

Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz.